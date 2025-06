Für die Eyach-Kicker war es der dritte Erfolg im dritten Aufstiegsspiel mit dem sie die direkte Rückkehr ins Bezirks-Oberhaus perfekt machten. Aus diesem absteigen muss die SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten – die Enttäuschung bei Spielern und Trainer Marc Miller nach dem Schlusspfiff am späten Samstagnachmittag war riesig, während die Laufener Spieler auf dem Rasen feierten.

Auftakt mit Paukenschlag

Doch der Reihe nach: 550 Zuschauer warteten gespannt auf den Anpfiff der Relegationspartie im Straßberger Schmeienstadion, die mit einem Paukenschlag begann: Gerade Mal eine Minute war gespielt, als Marco Schneider einen Freistoß von der rechten Seite direkt auf das SGM-Gehäuse schlug und Torhüter Moritz Gess den Ball weg boxte – genau auf den Körper von Lukas George und von dort landete das Leder zum 1:0 für Laufen im Netz.

Lesen Sie auch

SGM dezimiert sich durch eine Rote Karte selbst

Der Schock bei den SGM-Kickern nach dem frühen Rückstand saß tief; Laufen bestimmte in der Folge das Spiel und erspielte sich eine weitere gute Möglichkeit durch Janne Fuss (17.). Der stand auch nach knapp einer halben Stunde im Fokus, denn er wurde von im Mittelkreis rüde von Benjamin Haug von hinten umgegrätscht. Schiedsrichter Mirko Borjanovic (Betzingen) blieb keine andere Wahl, als den SGM-Akteur per Roter Karte zum Duschen zu schicken. Das Team von Coach Miller musste somit über eine Stunde in Unterzahl agieren.

Miller-Team verpasst den Ausgleich – Laufen lässt das 2:0 liegen

Kurioserweise beflügelte dies die Spielgemeinschaft, die schon vor dem Platzverweis zu einer guten Gelegenheit gekommen war und nach einem Gewühl im Strafraum Elfmeter gefordert hatte. In der 34. Minute landete eine Freistoßflanke von David Schwanz auf dem Kopf von Tobias Seßler, der das Ziel nur knapp verfehlte; fünf Minuten später kam nach einer Flanke David Bücheler am zweiten Pfosten frei zum Abschluss, vergab aber den möglichen Ausgleich. Auch Laufen hatte noch eine Riesenmöglichkeit: Marco Schneider donnerte einen Freistoß von der rechten Seite direkt aufs Tor; aber die Kugel landete am Innenpfosten und sprang wieder heraus (45.+3). So ging es mit einer 1:0-Führung für den TSV in die Halbzeitpause.

Kiefer und Wissmann sorgen mit ihren Toren für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel drängte Laufen auf den zweiten Treffer: Tim Wissenbach zog aus 20 Metern ab, sein Schuss strich aber knapp drüber (47.), wenig später konnte Moritz Favier ein Zuspiel von Wissenbach im 1:1-Duell gegen Keeper Gess nicht verwerten. Doch in der 58. Minute erreichte ein langer Ball Lars Kiefer auf der linken Seite, der mit einem Schuss ins lange Eck das 2:0 markierte. Auf der Gegenseite traf David Schwanz nur das Außennetz (61.). Und als dann Wissmann nach schöner Vorarbeit des starken Tobias Schatz das 3:0 (72.) gelang war die Entscheidung gefallen.

In der Schlussphase vergaben beide Teams noch gute Möglichkeiten; doch als dann der Schlusspfiff ertönte gab es bei den Laufener Spielern kein Halten mehr.

TSV-Trainer Conzelmann: „Das ist der Wahnsinn!“

„Das ist Wahnsinn“, freute sich Axel Conzelmann, der zusammen mit Spielertrainer Nico Heckendorf das erfolgreiche Laufener Trainergespann bildet: „Das frühe Tor hat uns in die Karten gespielt; wir waren danach am 2:0 dran. Die Rote Karte hat uns aber nicht gut getan. Die SGM hat mehr und wir weniger gemacht. Das 2:0 war dann die Vorentscheidung. Die SGM ist eine gute Mannschaft; aber wir haben es gezogen.“

SGM-Coach Miller: „Die Enttäuschung ist riesig“

„Die Enttäuschung ist riesig“, bekannte SGM-Coach Miller nach der Partie: „Wenn du so ein Spiel hast vor so einer Kulisse und dann am Ende absteigen musst. Das ist in dem Moment maximal bitter.“

Statistik

SGM Heuberg: Gess; Haug, Marvin Mauz, Marco Mauz, Bosch, Ruf (76. Kraus), Seßler, Bücheler (64. Grom), Merz (64. Frei), , Carstensen (84. Steidle), D. Schwanz (76. Briem). TSV Laufen/Eyach: Diller; Favier (68. Bendrin), D. Schneider, Kiefer (71. Jäck), Schatz, M. Schneider (90. Stotz), Heckendorf, George (90. Wagner), Seyfarth, Wissenbach (87. Kübler), Fuss. Tore: 0:1 George (2.), 0:2 Kiefer (58.), 0:3 Wissenbach (73.). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Benjamin Haug (SGM/27.). Schiedsrichter: Mirko Borjanovic (Betzingen). Zuschauer: 550.