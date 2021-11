1 Drin ist das Ding: Simon Klostermann köpfte den 1:0-Siegtreffer der TSG Balingen gegen den KSV Hessen Kassel. Foto: Kara

Auch im vierten Spiel in Folge sind die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest ungeschlagen geblieben. 1:0 (1:0) schlugen sie den KSV Hessen Kassel und beendeten damit die Serie der Gäste.















Link kopiert

Damit holten die Eyachstädter aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte und beendeten damit den Lauf der "Löwen", die davor ebenfalls vier Mal ungeschlagen geblieben waren und zehn Punkte geholt hatten.

Sehr aufmerksame Defensive

Nach einem etwas verhaltenen Beginn kam die TSG immer besser in Schwung: Das Team von TSG-Cheftrainer Martin Braun agierte in der Defensive sehr aufmerksam und ging engagiert in die Zweikämpfe, so dass die Gäste in der Offensive überhaupt keine Mittel fanden und in den ersten 45 Minuten keinen nennenswerten Schuss auf das Gehäuse von TSG-Torhüter Marcel Binanzer abfeuerten.

Ganz anders die Hausherren: Nach einer Flanke von Sascha Eisele in den Strafraum verlängerte TSG-Kapitän Matthias Schmitz den Ball per Kopf zu Simon Klostermann, aber der traf den Ball nicht voll, und so hatte KSV-Keeper Nicolas Gröteke keine Mühe (6.). Die TSG blieb aber dran und kam über iweder gefährlich über die Flügel: Nach einer Flanke von Kaan Akkaya war es Schmitz, der knapp neben das Kasseler Gehäuse köpfte (17.).

25 Minuten waren gespielt, als sich Jonas Fritschi auf der linken Seite gut durchsetzte und vor das Tor flankte; Keeper Gröteke unterlief die Hereingabe, die auf der rechten Seite bei Laurin Curda landete, der gefühlvoll den Ball auf den zweiten Pfosten schlenzte, wo Klostermann völlig blank stand und zur Balinger 1:0-Führung einnickte.

Schuss aus spitzem Winkel

Drei Minuten später lag der Ball zum zweiten Mal im Netz der Gäste: Jan Ferdinand hatte sich stark auf der linken Außenbahn und dann entlang der Grundlinie durchgesetzt: seinen Schuss aus spitzem Winkel fälschte Gröteke ins eigene Netz ab. Doch der Treffer zählte nicht, da der Ball vor Ferdinands Schuss schon hinter der Grundlinie gewesen war.

Balingen blieb auch danach die bessere Mannschaft; Kassel blieb im Spiel nach vorne weiter blaß; die Hausherren indes erspielten sich weitere Möglichkeiten: Nach einer Ecke köpfte Ferdinand einen Kasseler Spieler, von dem der Ball bei Klostermann landete, aber der haute den Ball über das Tor (31.).

Die "Löwen" versuchten in der Schlussphase der ersten Hälfte Druck aufzubauen; do ch Balingen stand sicher und konterte bei Ballgewinnen: Klostermann eroberte das Leder und spielte auf Akkaya, der es aus spitzem Winkel probierte, den KSV-Torhüter aber nicht überwinden konnte. So ging es mit einer verdienten Führung der Hausherren zur Halbzeitpause in die Kabine.

Dort hatten die Kasseler Spieler von ihrem Trainer wohl Einiges zu hören bekommen. Denn die Hessen kamen wie verwandelt zurück auf den Platz. Die "Löwen" waren nun deutlich aggressiver in den Zweikämpfen, Balingen zunehmend unter Druck und erspielte sich nun gute Möglichkeiten: So köpfte Mike Feigenspann das Leder nach langer Najjar-Hereingabe am langen Pfosten vorbei (56.). Dann lief Jascha Döringer von halbrechts in den Balinger Strafraum ein und verzog um Zentimeter (58.). In der Schlussphase drängten die Gäste immer weiter auf den Ausgleich; doch die Eyachstädter, die nur noch zu vereinzelten Entlastungsangriffen kamen, stemmten sich erfolgreich dagegen und ließen den Hessen bis auf einen Flachschuss des eingewechselten Serkan Durna aus 20 Metern, der am langen Pfosten vorbei strich, nichts mehr zu. Und so stand am Ende ein hart erkämpfter, aber dennoch verdienter Sieg für die TSG zu Buche.