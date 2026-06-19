Mexiko steht nach dem zweiten Sieg bereits in der WM-Zwischenrunde. Auch Kanada ist auf Kurs K.-o.-Phase, beklagt beim ersten Endrundensieg der Geschichte aber das WM-Aus eines Schlüsselspielers.

Vancouver - Co-Gastgeber Kanada feiert den ersten Endrundensieg bei einer Fußball-WM, muss aber die schwere Verletzung von Ismael Koné verkraften. Beim 6:0 (3:0)-Torfest gegen Katar wurde der Mittelfeldspieler mit einer Trage vom Platz gebracht. Ersten Eindrücken zufolge brach sich der Profi bei einem Foul von Katars Assim Madibo den Unterschenkel.

"Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall – wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael das Herz unserer Mannschaft ist", sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch. Der Co-Gastgeber gewann bei seiner dritten WM-Teilnahme das erste Endrundenspiel und steht nun vor dem erstmaligen Einzug in die K.-o.-Phase.

Vor 52.497 Zuschauern in Vancouver erzielte Stürmer Jonathan David (29./45.+3/90.+2) gleich drei Tore für die Kanadier. Außerdem trafen Cyle Larin (16. Minute), Nathan Saliba (64.) und Mohamed Manai (75.) mit einem Eigentor. Katar beendete die Partie nach zwei Roten Karten nur mit neun Mann.

Das sind die weiteren wichtigen Themen der Nacht:

Mexiko nach zweitem Sieg in der Zwischenrunde

Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.-o.-Runde eingezogen. Der Mitgastgeber des Turniers kam in Zapopan gegen Südkorea zu einem 1:0 (0:0) und steht nach dem zweiten Sieg vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest. Luis Romo avancierte mit seinem Treffer in der 50. Minute zum Matchwinner.

Trotz der Niederlage kann auch Südkorea noch aus eigener Kraft weiterkommen. Die Asiaten, die erst in der Schlussphase Gefahr ausstrahlten, sind mit drei Punkten weiter Tabellenzweiter vor Tschechien und Südafrika (beide 1).

Schweiz auf Kurs Zwischenrunde

Mit einem 4:1 (0:0) gegen Bosnien-Herzegowina ist die Schweiz dem Einzug in die K.-o.-Phase einen großen Schritt näher gekommen. Der eingewechselte Johan Manzambi vom SC Freiburg hatte mit zwei Toren in der 74. und 90. Minute großen Anteil am Sieg der Eidgenossen, für die zudem der ebenfalls eingewechselte Rubén Vargas (84.) und Kapitän Granit Xhaka (90.+7/Foulelfmeter) trafen.

Die Schweiz weist in der Gruppe B wie Kanada nun vier Punkte auf. Am letzten Vorrundenspieltag kommt es zum direkten Duell der beiden noch ungeschlagenen Teams. Bosnien braucht gegen Katar zwingend einen Sieg.

Nach WM-Traumstart: Tuchel und Co. entspannen beim Baseball

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat nach dem fulminanten Start in die Fußball-WM mit dem 4:2 gegen Kroatien auch beim Baseball eine gute Figur abgegeben. Beim Heimspiel der Kansas City Royals gegen die St. Louis Cardinals durfte der 52-Jährige den ersten Wurf ausführen.

In einem weiß-blauen Royals-Trikot mit der Nummer 26 und seinem Namen wusste Tuchel durchaus zu überzeugen. Englands Kapitän Harry Kane klatschte begeistert mit seinem Coach ab. "Großartiger Erholungstag mit den Jungs beim Baseball", schrieb der Bayern-Torjäger bei X. "Ich würde es eines Tages liebend gerne einmal mit dem Schlagen versuchen."