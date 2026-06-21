Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt das zweite WM-Spiel und wird Gruppensieger, droht aber einen zentralen Spieler zu verlieren. Gute Nachrichten gibt es für einen Helden des ersten Spieltags.
Toronto - Deutschland hat erstmals seit dem WM-Titel 2014 wieder die K.-o.-Runde bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Beim 2:1 (0:1) gegen die Elfenbeinküste überragte Joker Deniz Undav mit zwei Toren. Nach den Erfolgen gegen Curaçao (7:1) und nun gegen die Ivorer ist dem Team von Trainer Julian Nagelsmann ein Platz im Sechzehntelfinale nicht mehr zu nehmen.