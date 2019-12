Fußball "Das ist im Moment nicht das Richtige für mich"

Bei den Balinger Verantwortlichen wird der Rücktritt indes bedauert. "Wir waren mit seinem Engagement und seinem Auftreten sehr zufrieden", sagt Sportvorstand Alexander Schreiner und fügt an: "Gerne hätten wir uns mit ihm auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt." Bei der Trainersuche sei keine Eile geboten, lassen die Verantwortlichen der TSG Balingen nach der Partie in Walldorf in einer Presseerklärung wissen. Ehe eine Entscheidung falle, würden alle Optionen vielmehr mit der gebotenen Sorgfalt geprüft. Im Idealfall übernehme der neue Coach das Team mit Beginn der Vorbereitung auf die Restrückrunde, also Mitte Januar. Falls dies nicht möglich sei, ziehe man einen späteren Zeitpunkt und eine tragfähige Interimslösung in Betracht, erklärt Schreiner.