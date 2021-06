1 Bleibt er doch? Damian Kaminski nach dem Pokalsieg mit seinem "größten Fan". Foto: Eich Foto: Schwarzwälder Bote

SBFV-Pokal: Der Offensivspieler erzielt auch in seinem vierten Endspiel einen Treffer

Ausgelassen feierten die 08-Akteure mit ihren Fans auf dem Rasen des Bahlinger Kaiserstuhlstadions den Pokaltriumph gegen den Oberligakonkurrenten Freiburger FC.

Mit dem 5:1 gegen den alten Rivalen aus dem Breisgau haben die Nullachter also in Südbaden zum zehnten Mal den begehrten Pott geholt – und dabei den höchsten Sieg ihrer langen Finalgeschichte gelandet.

Für den Villinger Chefcoach Marcel Yahyaijan war dies das Resultat einer überaus akribischen Vorbereitung – nicht nur für das Finale, sondern auch bei den Spielen davor im Viertel- und Halbfinale gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen und den SV Oberachern. Diese drei Partien gingen coronabedingt allesamt im Turboformat binnen zehn Tagen über die Bühne.

Für das Endspiel hatte sich der 08-Tross von Samstag auf Sonntag im Bahlinger Landgasthof "Zum Lamm" eingemietet. Dort bereitete Marcel Yahyaijan zusammen mit seinem Trainer- und Betreuerteam – sowie der medizinischen Abteilung um Physiotherapeut Hansi Schneider – die Mannschaft auch via Videostudium und Powerpoint-Präsentation intensiv auf die wichtige Partie vor.

Die Nullachter wirkten dann bereits beim Aufwärmprogramm überaus fokussiert und konzentriert. Das setzte sich im Verlauf der Partie fort. Was sich bereits in den Begegnungen zuvor angedeutet hatte, zeigte sich auch im Cupfinale. Neuzugang Erich Sautner vom FC Denzlingen avancierte beim FC Villingen an seiner früheren Wirkungsstätte in Bahlingen zur wichtigen Schaltzentrale im Mittelfeld. Sautner traf beim 1:0 (8.) selbst und bereitete das 2:1 von Patrick Peters (45. + 2) mustergültig vor. Mit Anthony Mbem-Som Nyamsi (47.) traf ein weiterer Neuzugang mit einem abgefälschten Schuss zum vorentscheidenden 3:1.

Als anschließend die durch eine Ampelkarte aus der 41. Minute reduzierten Freiburger noch einmal alles versuchten und sich zwei, drei sehr gute Möglichkeiten erarbeiteten, zog 08-Coach Marcel Yahyaijan nacheinander die richtigen Einwechseljoker. "Die drei Wechsel haben das Gewicht wieder auf unsere Seite geschoben", analysierte er anschließend. Daraus resultierte der vierte und alles entscheidende 08-Treffer durch den eingewechselten Timo Wagner (78.).

Ab der 86. Minute durfte dann auch noch Damian Kaminski an früherer Wirkungsstätte ran. Der Offensivakteur wollte sich eigentlich beim FC 08 verabschieden. Noch sei aber keine endgültige Entscheidung gefallen. "Ich würde gerne bleiben", betonte der erfahrene Offensivmann in Bahlingen. "Wir werden in dieser Woche noch einmal mit ihm sprechen", schließt 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan einen Verbleib des Stürmers nicht aus.

Dass Damian Kaminski in der Nachspielzeit noch zum 5:1-Endstand traf, ist dann eine ganz besondere Geschichte. Damit sorgte Kaminski für einen speziellen Rekord, denn in all seinen vier Final-Einsätzen mit den Nullachtern erzielte der 30-Jährige einen Treffer.