Fußball Coronavirus stoppt TSG Balingen

Ob es zu weiteren Spielabsagen beim Regionalliga- und beim Landesligateam über das Wochenende hinaus kommt, das vermochte Lindenmair zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu Sagen. »Wir haben uns zunächst auf die Partie gegen Offenbach konzentriert«, sagt der Balinger Geschäftsführer, »wie es weitergeht, werden wir nach Gesprächen mit dem Gesundheitsamt und den Testergebnissen der Spieler sehen.«

»Wir müssen jetzt schnell klären, was das für das Spiel am kommenden Dienstag bei der TSG Hoffenheim II bedeutet«, sagt der Balinger Cheftrainer Martin Braun, »So ein Fall ist prinzipiell nicht gut, aber dass so etwas passieren kann, ist keine Überraschung.« Der 51-Jährige hofft, »dass im Idealfall keiner der anderen Spieler positiv getestet wird, damit wir so schnell wir möglich den Trainings- und Spielbetrieb wieder aufnehmen können.« Ein, zwei Spielausfälle seien zu verkraften. »Da gäbe es schon noch ein, zwei Wochen, in denen sich eine englische Woche einbauen ließe. Das wäre zwar nicht optimal, aber machbar«, so Braun. Hoffnung, dass keine weiteren seiner Spieler vom Covid-19-Virus betroffen sind, gibt dem ehemaligen Bundesligaspieler die Tatsache, dass der positiv getestete Akteur nicht im Regionalligakader für das Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach gestanden ist. »Er war zum letzten Mal am Freitag vergangener Woche bei uns im Training. Danach hatten wir keinen persönlichen Kontakt mehr.«

Wie es nun bei der TSG Balingen weitergehen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Die Eyachstädter sind aber nicht der einzige Regionalligist, der vom Coronavirus betroffen ist. Das gleiche Schicksal teilen auch der TuS Rot-Weiß Koblenz, der Bahlinger SC und der FC Gießen, bei denen gleich mehrere Spieler erkrankt sind und deren Spiele ebenfalls abgesagt worden sind.