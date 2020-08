Fußball Corona-Fälle bei Vereinen: Neue Normalität?

FC 08-Trainer Marcel Yahyaijan sagt: "Unser Torwart weiß bis heute nicht, wo er es her hatte. Da gab es keine nachverfolgbare Infektionskette. Er hatte Symptome, er hatte jedoch einen relativ leichten Verlauf, aber schon Fieber und Husten." Mittlerweile geht es dem Keeper aber wieder gut. Bezüglich der Unterbrechung der Vorbereitung durch Corona hat Yahyaijan eine klare Meinung: "Jetzt fängst du am 1. Juli nach vier Monaten Corona-Pause wieder mit Fußball an, bist zwei Wochen in der Vorbereitung, hast Fortschritte gemacht und dann machst du in den zwei folgenden Wochen einen Schritt zurück. Die zehn Tage, die uns fehlen, waren die Kernzeit, die wir eingeplant hatten. Acht Trainingseinheiten und drei Spiele sind weggefallen. Das merkt man definitiv auch noch bis heute."

Weiterer Verdachtsfall in Südbaden

Im Gebiet des südbadischen Fußballverbandes (SBFV) tauchte Anfang August ein weiterer Corona-Verdacht beim SV Linx auf. In einer Pressemitteilung des Verbandes hieß es: „Vier Spieler des SV Linx hatten Kontakt mit einer positiv getesteten Person gehabt, woraufhin ein Spiel vorsorglich abgesagt worden war. Ein Corona-Test der Spieler wurde durchgeführt. Das Testergebnis wurde einen Tag später bereits mitgeteilt und war negativ."

Zwei Fälle in der Landesliga Staffel III Württemberg

Bei einem Spieler des GSV Maichingen erhärtete sich der Corona-Verdacht Mitte August. Ein Reiserückkehrer hatte sich im Urlaub mit dem Coronavirus angesteckt. Da er zu dem Zeitpunkt von einer Infektion nichts wusste, nahm er am Mannschaftstraining teil, erst Tage später tauchten Symptome auf, der darauffolgende Test war dann positiv. Der Württembergische Fußballverband (wfv) reagierte und setzte erst einmal ein Pokalspiel und ein Ligaspiel in der Landesliga Staffel III Württemberg ab.

Ebenfalls betroffen ist Ligakonkurrent Young Boys Reutlingen. Beim Aufsteiger wurde ebenfalls ein Spieler positiv getestet. "Ein aus dem Urlaub zurückgekehrter Spieler wurde positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet", sagte Young-Boys-Spielleiter Marcel Laaß. Einige Spieler mussten in Quarantäne. Die bisher getesteten Spieler seien jedoch alle negativ. Training sei unter diesen Umständen in der vergangenen Woche dennoch nicht möglich gewesem, so der Spielleiter des Reutlinger Clubs. Der betroffene Young-Boys-Akteur war mit einem Spieler von Liga-Konkurrent GSV Maichingen im Urlaub gewesen.

Alarmglocken schrillen

Acht Spiele stehen im September für den FC 08 Villingen im Spielplan. Richtung Herbst- und Winterzeit erwartet Übungsleiter Marcel Yahyaijan eine schwer abschätzbare Situation und folglich einige Spielausfälle. "Aktuell ist es so, man wartet so die Tage vor dem Spieltag ab und fragt sich 'kommt da jetzt noch was?' Wir planen natürlich, dass jedes Spiel stattfindet, doch ich gehe schon davon aus, dass es die ein oder andere coronabedingte Spielabsetzung geben wird." Es sei nicht auszuschließen, dass in anderen Ligen als den bisher betroffenen was passiere. "Das kann man nicht ausschließen. Wenn man Glück hat, gibt es Ligen, in denen nichts passiert", so Yahyaijan.

Der WFV empfiehlt folgendes Vorgehen bei einem Corona-Fall im Verein:

1. Die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Gesundheitsamt hat oberste Priorität. Den behördlichen Anweisungen ist selbstverständlich Folge zu leisten, in der Regel wird eine Kontaktpersonennachverfolgung angestoßen, die mit großer Sorgfalt auch im Vereinsumfeld durchgeführt werden muss. Der Verein sowie insbesondere Vereinsmitglieder, zu denen Kontakt bestand, sind unverzüglich zu informieren.

2. Anschließend ist der Verein verpflichtet, den wfv über den Corona-Fall zu informieren. Hierfür ist einerseits ein Online-Meldeformular auf unserer Website vorgesehen, andererseits wurde eine Hotline zur telefonischen Rücksprache eingerichtet. Auch Verdachtsfälle können, beziehugsweise müssen, gemeldet werden.

3. Anhand der uns übermittelten Informationen bewertet unsere Task Force die Situation analog der Empfehlungen zum Umgang mit Kontaktpersonen bestätigter COVID-19-Fälle des Robert-Koch-Instituts (RKI). Diese sehen im Wesentlichen eine Kontaktpersonenkategorisierung in Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt ("höheres" Infektionsrisiko) und Kontaktpersonen der Kategorie II (geringeres Infektionsrisiko) vor. Auf dieser Basis wird dann über das weitere Vorgehen entschieden.