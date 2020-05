Fußball Corona-Krise: Fußballschule "Kick" hofft auf baldigen Wiederbeginn

Die Fußballschule ruht auf zwei Säulen: Zum einen bietet Oliver Hack ein wöchentliches Training an, das als zusätzliches Training für das Vereinstraining gedacht ist. Knapp 200 Kinder sind da am Start. Zum anderen setzt Inhaber der DFB-A-Lizenz auf Fußballcamps in den Schulferien. Bis zu 70 Kinder verschiedenen Alters sind es pro Camp. Unterstützt wird Hack von qualifizierten Trainern.