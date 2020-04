Fußball Corona-Krise bremst den SC Freiburg aus

"Beim Stadionbau wird es definitiv Verzögerungen geben", so Leki wörtlich. Das Ausmaß lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht seriös prognostizieren. Es gebe "viele Ungewissheiten" auf der Baustelle, beispielsweise bei den Lieferketten benötigter Materialien und bei den Auswirkungen der Abstandsregelungen auf den Baufortschritt, an die sich auch die Arbeiter auf dem Bau zu halten haben.

Ursprünglich wollte der Verein bereits im Sommer im neuen Stadion in die Saison starten. Der Termin im August sei aber laut "kicker" unhaltbar geworden. Sicherheitshalber hatte der Club schon vor Monaten auch eine weitere Lizensierung des alten SC-Stadions an der Schwarzwaldstraße im Osten Freiburgs beantragt, das der Zeitplan des Neubaus "extrem ambitioniert" sei, so Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag (parteilos) zuletzt im Februar bei einem Vororttermin auf der Baustelle.