Fussball Concordia geht andere Wege

In diese Bresche wolle Concordia springen. "Wir wollen mit unserer Arbeit im Bereich der C- bis zu den A-Junioren beginnen. Denn genau in diesen Altersklassen drückt meistens der Schuh. In Rücksprache mit den beteiligten Vereinen würden wir die Spieler, die diese zu Verfügung haben, aufnehmen als unabhängiger und neutraler Verein und für die Ausbildung und den Spielbetrieb sorgen. Wenn die Spieler dann das Aktivenalter erreicht haben, kehren sie zu ihren Heimatvereinen zurück, bei denen sie weiter Mitglied sind, auch wenn sie bei uns spielen", sagt Schuster. "Dadurch gibt es auch keine Zwistigkeiten wie oft bei anderen Spielgemeinschaften, wo dann der sportlich attraktivste Verein die besten Nachwuchsspieler für sich beansprucht."

Neben einer fundierten Fußballausbildung durch die lizenzierten Concordia-Trainer – davon hat der Sport-Club jetzt schon fünf, und weitere sollen folgen – soll es aber auch Programme darüber hinaus geben. "Wir denken da nicht nur an Individualtraining oder Fußballschulen, sondern wollen den Spielern auch in anderen Bereichen helfen, in denen sie Probleme haben. Da wären beispielsweise Lernhilfen ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen."

Die ersten Gespräche mit Vereinen aus dem Bereich Hechingen seien sehr positiv verlaufen; die Klubs hätten ihr Interesse an einem solchen Projekt bekundet. "Durch den erneuten Corona-Lockdown ist es aber derzeit schwierig, persönliche Gespräche zu führen, und das ist wichtig bei solchen Kooperationen", weiß der Concordia-Vorsitzende.

Wenn entsprechend viele Kooperationen mit anderen Vereine zustande kommen, wollen Schuster und seine Mitstreiter bereits zur nächsten Saison die ersten Teams ins Rennen schicken. "Um auf die Bedürfnisse der Vereine eingehen zu können, wollen wir grundsätzlich nicht nur eine Leistungsschiene, sondern auch eine Breitensportschiene bedienen."

Der Sport-Club verfügt über keine eigenen Trainingsgelände oder Spielfelder. "Unser Konzept sieht vor, dass wir da trainieren und spielen, wo es die Vereine gibt; das heißt, wir nutzen die vorhandene Infrastruktur der teilnehmenden Klubs", so Schuster. Ähnlich verhält es sich auch bei der Finanzierung des Sport-Clubs. "Zum einen wollen wir als eigenständiger Verein Sponsoringeinnahmen erwirtschaften. Zum anderen wird es ein Umlage von den teilnehmenden Vereinen geben, die an uns geht." Weitere Informationen zum neuen Verein gibt es im Internet auf der Facebook-Seite unter Sport-Club Concordia Zollern oder auf der Webseite unter www.sport-club-concordia.de