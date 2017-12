Fußball Christian Leda hört in Donaueschingen auf

"Wir gehen im Guten auseinander. Wir danken Christian Leda für sein jahrelanges Engagement, das nicht erfolgreicher hätte sein können", stellte Wild klar. Der Grund für den Abschied seien private Themen, auf die sich Leda nun konzentrieren möchte.

Christian Leda hatte 2011/12 zunächst die A-Junioren der DJK als Trainer übernommen und in die Verbandsliga geführt. Ab Sommer 2013 coachte er dann die erste Mannschaft, mit der er in der Runde 2014/15 – mit einem Punkterekord –­ den Aufstieg in die Landesliga schaffte. Dort scheiterte die DJK in der vergangenen Saison erst in der Relegation am Aufstieg in die Verbandsliga.

Unterdessen steht fest, dass der Ex-Nullachter Erik Raab in der Rückrunde für die Donaueschinger auflaufen wird.