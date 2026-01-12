In München werden Erinnerungen an zwei Vereinslegenden wach: Olise und Díaz verzaubern den FC Bayern wie einst Robben und Ribéry. Aber: Entscheidendes hat «Robbery» noch «Olíaz» voraus.
München - Harry Kane verschränkte die Arme vor seiner breiten Brust und referierte über die neuen Flügel-Künstler des FC Bayern als Nachfolger von zwei Vereins-Ikonen. "Sie harmonieren hervorragend miteinander und sind brandgefährlich", sagte Stürmerstar Kane nach der Gala von Michael Olise und Luis Díaz beim 8:1 der Münchner gegen den VfL Wolfsburg.