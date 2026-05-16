2024 holte Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso noch den Titel in der Bundesliga. Nach einem 1:1 gegen den HSV reicht es nicht für die Champions League. Trainer Hjulmand droht das Aus.
Leverkusen - Bayer Leverkusen muss nur zwei Jahre nach der sensationellen Meisterschaft unter Xabi Alonso den bitteren Gang in die Europa League antreten. Das Team von Kasper Hjulmand kam am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV hinaus und beendet die durchwachsene Spielzeit auf Platz sechs.