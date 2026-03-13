Fußball-Bundesliga: Zu viel Risiko? Das sagt Kompany zu Comeback-Verletzungen

Beim FC Bayern kommt es aktuell zu einigen Folge-Blessuren nach Verletzungen - wie bei Neuer, Davies oder Musiala. Trainer Kompany weist Spekulationen vor dem Leverkusen-Spiel zurück.

München - Vincent Kompany hat Mutmaßungen über zu viel Risiko beim Einsatz von Topspielern beim FC Bayern München nach Verletzungen vehement zurückgewiesen. "Der gefährlichste Moment ist immer, wenn man aus einer Verletzung zurückkommt. Wenn du schon Verletzungen hattest, ist das Risiko größer", sagte der Trainer. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister war es zuletzt etwa bei Profis wie Manuel Neuer, Alphonso Davies oder auch Jamal Musiala zu Folgeblessuren gekommen.

Kompany verweist auf Vorsicht bei Neuer und Kane Kompany betonte, dass man sehr vorsichtig agiere. Er erklärte das am Beispiel von Manuel Neuer, der sich vor einer Woche bei seiner Rückkehr ins Bayern-Tor beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach gleich den nächsten Muskelfaserriss in der linken Wade zuzog. "Manuel war davor schon für das Dortmund-Spiel wieder fit. Er wollte schon da wieder spielen. Trotzdem haben wir eine Woche extra genützt", sagte der 39 Jahre alte Coach.

Oder Harry Kane: Der Torjäger kam nach einer Wadenprellung beim 6:1 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo nicht gleich wieder zum Einsatz. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll der Torjäger im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen wieder auflaufen.

"Harry hat jetzt eine volle Trainingswoche gehabt, das war vor Atalanta nicht der Fall. Auch bei ihm haben wir kein Risiko genommen", erläuterte Kompany. "Wenn er spielen kann, dann spielt er auch", sagte der Bayern-Trainer mit Blick auf die Leverkusen-Partie.

Ulreich-Comeback im Tor

Ausfallen werden neben Neuer definitiv die in Bergamo verletzten Musiala, Davies und Jonas Urbig. Der 22-jährige Urbig wird wegen einer Gehirnerschütterung gegen Bayer im Tor von Routinier Sven Ulreich vertreten. Der 37-Jährige gibt nach anderthalb Jahren sein Bundesliga-Comeback. Bei Urbig hofft Kompany, dass er in der nächsten Woche zurückkehren kann.

Auch Nationalspieler Musiala soll nach einer Schmerzreaktion am operierten linken Fuß dann wieder trainieren können. Mit einer Rückkehr von Neuer und Davies rechnet Kompany Anfang April nach der Länderspielpause. "Es hätte auch schlimmer können", sagte Kompany zu den Verletzungen.

"Wenn Arsenal Schwierigkeiten hatte..."

In Leverkusen, das als Tabellensechster unbedingt Punkte für eine neue Champions-League-Qualifikation benötigt, erwartet Kompany alles andere als "ein leichtes Spiel. Die waren schwer zu knacken. Wenn Arsenal Schwierigkeiten hatte da, dann weiß Bayern auch, dass da ein bisschen Gift sein muss in unserer Leistung, wenn wir was holen wollen."