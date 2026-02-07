Fußball-Bundesliga: Zehn Freiburger verderben Thioune-Debüt für Werder Bremen

Trotz langer Überzahl gelingt Werder Bremen beim Bundesliga-Debüt von Trainer Daniel Thioune kein Befreiungsschlag. Freiburgs Niklas Beste gelingt ein besonderes Tor.
Freiburg - Auch Daniel Thioune hat die Bremer Talfahrt bei seinem Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga nicht stoppen können. Der Nachfolger von Horst Steffen sah beim 0:1 (0:1) in Freiburg vor allem offensiv einen enttäuschenden Werder-Auftritt. Während der lange in Unterzahl spielende Sport-Club durch seinen sechsten Heimsieg Platz sieben festigte, beenden die Norddeutschen nach dem elften sieglosen Spiel in Serie den 21. Spieltag auf dem Relegationsplatz.