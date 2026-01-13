Stuttgart und die Eintracht liefern sich einen heißen Schlagabtausch. Die Gäste kommen nach Traumstart und Rückstand kurz vor Schluss zurück - und verlieren letztlich dennoch.
Stuttgart - Rückkehrer Ermedin Demirovic, Torjäger Deniz Undav und Joker Nikolas Nartey haben den VfB Stuttgart zumindest vorübergehend in die Champions-League-Plätze der Fußball-Bundesliga geschossen. Vier Tage nach ihrer 4:1-Gala bei Bayer Leverkusen gewannen die Schwaben dramatisch mit 3:2 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt und schoben sich auf Tabellenplatz drei vor.