1,1 Milliarden Euro erhält die Fußball-Bundesliga jährlich an TV-Geldern. Wie viel erlöst der VfB Stuttgart in dieser Saison?















Rund 1,1 Milliarden Euro bekommt die deutsche Fußball-Bundesliga jährlich aus der TV-Vermarktung. Ein Sockelbetrag ist für alle 18 Erstligisten gleich hoch, danach errechnet sich der Medienerlös des jeweiligen Clubs nach verschiedenen Parametern. Die Platzierungen der vergangenen Jahre spielen dabei die größte Rolle. Bedeutet: Auch wenn ein Verein weder absteigt noch im internationalen Geschäft mitmischt, ist es nicht irrelevant, welche Platzierung am Ende der Saison eingenommen wird.

Dem „Kicker“ liegen nun die Planzahlen der laufenden Saison vor. Nach Angaben des Magazins können sich diese Zahlen aufgrund noch variabler Parameter (Nachwuchs und Interesse) leicht verändern. Aussagekräftig sind sie wohl dennoch.

Wenig überraschend steht der FC Bayern an der Spitze der Rangliste der Medienerlöse – mit rund 90 Millionen Euro. Wer kommt danach? Und: Wo steht in dieser Tabelle eigentlich der VfB Stuttgart? Sehen Sie in unserer Bildergalerie.