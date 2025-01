Bremen - Werder Bremen bleibt gegen den 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga sieglos. Die Grün-Weißen kamen im heimischen Stadion nicht über ein 3:3 (1:1) hinaus, weil Leo Scienza in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem herrlichen Freistoß noch der Ausgleich für die Gäste gelang. Damit musste Werder im Kampf um die internationalen Plätze einen Rückschlag hinnehmen.

Vor 39.350 Zuschauern im Weserstadion sah der Österreicher Marco Grüll in einer turbulenten Partie wie der Matchwinner für die Norddeutschen aus. Der Sommer-Neuzugang traf zweimal (1. und 79. Minute). Zudem war Marvin Ducksch für das Team von Trainer Ole Werner erfolgreich (56.). Jan Schöppner (30.) und Luca Kerber (61.) erzielten jeweils den zwischenzeitlichen Ausgleich für die nie aufsteckenden Heidenheimer. Am Ende sorgte Scienza für großen Heidenheimer Jubel.

Werder startet furios

"Ich glaube, wir haben kein Problem mit Selbstvertrauen. Wir wissen, was wir können", hatte Werder-Coach Werner nach der klaren Niederlage in Leipzig zum Jahresauftakt gesagt. Und in der Tat war bei den Grün-Weißen zunächst keine Verunsicherung zu erkennen. Bereits in der ersten Minute brachte Grüll die Gastgeber in Führung und sorgte damit für einen perfekten Start.

Werder hatte danach alles im Griff und Pech, dass Ducksch in der elften Minute nur die Latte traf. Die Gäste hatten dagegen zunächst große Probleme. Wohl auch, weil Trainer Frank Schmidt sein Team kurz vor dem Anpfiff noch einmal umstellen musste. Für Jonas Föhrenbach rutschte Marnon Busch in die Startformation. Zu allem Übel musste Niklas Dorsch nach neun Minuten bereits wegen einer Verletzung vom Platz.

Heidenheim nutzt Bremer Nachlässigkeiten

Bremen kontrollierte weiter das Geschehen und vergab durch Mitchell Weiser das 2:0. Allerdings wurden die Norddeutschen danach etwas nachlässig - aus dem Nichts kam Heidenheim so zum Ausgleich. Zunächst scheiterte Paul Wanner noch an Werder-Torwart Michael Zetterer, doch im Nachschuss schlenzte Schöppner den Ball wunderschön ins Bremer Tor.

Werder war nun völlig von der Rolle. Nur eine Minute späte verpasste Frans Krätzig die Heidenheimer Führung, Zetterer parierte stark. Kurz vor der Pause hätte Marvin Pieringer die Gäste in Führung bringen müssen, schoss aus kurzer Distanz aber am Bremer Tor vorbei.

Werder-Führung hält wieder nicht lang

Nach dem Seitenwechsel erwischte Werder wieder den besseren Start. Nach einer Flanke von Weiser lenkte Heidenheims Torwart Kevin Müller den Ball genau vor die Füße von Ducksch - der Bremer Stürmer nahm den Fehler dankend an und brachte den SVW wieder in Führung.

Doch erneut wehrte die Führung nicht lang, weil die Bremer nachlässig wurden. Kerber bedankte sich und erzielte den erneuten Heidenheimer Ausgleich. Danach wog die Partie hin und her. Grüll brachte Werder mit seinem zweiten Treffer wieder in Front, doch auch das reichte nicht für Bremen. In der vergangenen Saison hatte Bremen gegen Heidenheim beide Spiele sogar verloren.