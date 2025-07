Fußball-Bundesliga: Warten auf Musiala-News - Jamal wird sehr gut wiederkommen

7 Für die Stars des FC Bayern wie Dayot Upamecano (m) steht jetzt Urlaub an. Foto: Leonie Asendorpf/dpa 7 Bilder - Fotostrecke öffnen Nach dem verletzten Jamal Musiala sind auch dessen Bayern-Kollegen aus den USA wieder zurück in München. Aber wie geht es Musiala? Eine Prognose gibt's von einem ehemaligen Nagelsmann-Assistenten.







München - Als die Kollegen von Jamal Musiala nach der Landung in München auf dem Rollfeld in den Mannschaftsbus stiegen, gab es noch nichts Neues über ihren schwer verletzten Mitspieler. Der 22-Jährige war bereits vor den anderen Bayern-Stars in die Heimat zurückgekehrt, wo für ihn zeitnah die Operation im oberbayerischen Murnau anstand. Auf die Kunde einer erfolgreichen OP oder gar auf ein Foto von Musiala im Krankenbett mit ein paar guten Worten in einem Social-Media-Kanal mussten die Fans aber erst einmal warten.