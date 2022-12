1 In der laufenden Saison startete der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der DFB hat die wichtigsten Termine der Saison 2023/2024 festgelegt. Wann startet der VfB Stuttgart in die nächste Spielzeit?















Am kommenden Montag nimmt das Team des VfB Stuttgart das Training wieder auf. Am 21. Januar steht der Neustart nach der Winterpause gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Die Saison endet rund vier Monate später am 27. Mai. So viel ist klar für den VfB und alle anderen Clubs der Fußball-Bundesliga. Auch die Termine für die folgende Saison stehen nun – für die Stuttgarter aber mit einer gewissen Ungewissheit.

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat am Freitag bei seiner Präsidiumssitzung den Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2023/2024 verabschiedet. Nun ist klar: Die erste Liga beginnt am Wochenende vom 18. bis zum 20. August. Und der VfB hofft, dann auf dem Spielplan zu stehen. Der Klassenverbleib ist allerdings noch lange nicht gesichert Bruno Labbadia soll als neuer Trainer dafür sorgen, dass die Stuttgarter Fans auch in der nächsten Spielzeit Erstligafußball geboten bekommen.

Sollte das nicht gelingen, würde es für den VfB schon ab dem 28. Juli ernst werden. Dann beginnt im Jahr 2023 die neue Saison der zweiten Liga. Das Unterhaus beendet die Hinrunde am 17. Dezember, die Bundesliga erst im Jahr 2024. Der Grund: Im Jahr 2023 werden nur 16 Spieltage absolviert, die Winterpause beginnt am 20. Dezember. Am 12. Januar 2024 (erste Liga) und am 19. Januar 2024 (zweite Liga) wird die Saison fortgesetzt. Am 18. und 19. Mai ist Schluss.

Das Pokalfinale 2024 steigt eine Woche später am 25. Mai 2024.