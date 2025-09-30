Roland Virkus ist als Sport-Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach zurückgetreten. Der Verein habe den 58-Jährigen auf dessen Wunsch hin von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Fußball-Bundesligist mit, der auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist.







Mönchengladbach - Roland Virkus ist als Sport-Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach zurückgetreten. Der Verein habe den 58-Jährigen auf dessen Wunsch hin von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Fußball-Bundesligist mit, der auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist.