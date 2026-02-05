Im Poker mit Dayot Upamecano gibt es weiter keine Neuigkeiten. Dagegen fällen der FC Bayern und Serge Gnabry eine Entscheidung. Der Nationalspieler nennt sechs Gründe für die Unterschrift.
München - Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry geht zwei weitere Jahre für den FC Bayern München auf die Jagd nach Titel und Toren. Der Angreifer und der deutsche Fußball-Rekordmeister verlängerten den am Saisonende auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der Offensivspieler stürmt seit 2017 für die Münchner, mit denen er bisher unter anderem sechs deutsche Meisterschaften, die Champions League und die Club-Weltmeisterschaft gewann.