11 Die VfB-Spieler jubeln nach dem Tor zum 0:1 durch Konstantinos Mavropanos. Foto: dpa/David Inderlied

Der VfB Stuttgart ist am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Ein Tor in der 15. Minute bringt den Roten am Ende immerhin einen Punkt.















Mönchengladbach - Die Aufholjagd von Borussia Mönchengladbach in der Fußball-Bundesliga ist ein wenig ins Stocken geraten. Der fünfmalige deutsche Meister musste sich nach zwei Siegen gegen den ersatzgeschwächten VfB Stuttgart mit einem 1:1 (1:1) begnügen und steckt vorerst im Tabellenmittelfeld fest. Jonas Hofmann (42.) verhinderte nach dem Rückstand durch Konstantinos Mavropanos (15.) immerhin die erste Heimniederlage der Saison.

Gladbachs Trainer Adi Hütter vertraute der Startelf vom Sieg in Wolfsburg vor der Länderspielpause, VfB-Coach Pellegrino Matarazzo setzte auf den zuletzt corona-positiv getesteten Torwart Fabian Bredlow. Der 26-Jährige hatte die häusliche Isolation in Abstimmung mit den Behörden erst am Freitag beendet.

Schwaben beklagen in den vergangenen zwei Wochen sechs Coronafälle

Insgesamt beklagten die Schwaben in den vergangenen zwei Wochen sechs Coronafälle. Darunter auch Stammtorhüter Florian Müller, der sich wie Orel Mangala, Roberto Massimo, Waldemar Anton und Erik Thommy in häuslicher Quarantäne befindet.

Die Gladbacher wollten die personelle Not des Gegners sofort ausnutzen und legten vor 41.608 Zuschauern von Beginn an den Vorwärtsgang ein. Manu Kone zielte aber zu hoch (11.), Luca Netz scheiterte an Bredlow (12.).

Die Gäste waren effizienter und gingen mit ihrem ersten ernsthaften Angriff in Führung. Mavropanos traf gegen Yann Sommer aus der Distanz, es war bereits das dritte Saisontor des Defensivspielers.

Gladbacher übernehmen nach Rückstand sofort die Kontrolle

Die Gladbacher übernahmen nach dem Rückstand sofort wieder die Kontrolle, taten sich gegen die dicht gestaffelte Abwehr des VfB aber schwer. Stürmer Breel Embolo fehlten die Räume, um seine Schnelligkeit auszuspielen.

Viel Platz hatte hingegen Matthias Ginter. Der Nationalspieler schaltete sich aus der Dreierkette über die rechte Seite immer wieder ins Spiel nach vorne ein und verfehlte mit seinem Abschluss das Stuttgarter Tor nur knapp (18.).

Trotz aller Überlegenheit hätten die Gastgeber fast das nächste Tor hinnehmen müssen. Nach einem Fehlpass von Kone tauchte Tanguy Coulibaly frei vor Sommer auf, sein Lupfer war aber viel zu überhastet und ging deutlich drüber (31.).

Bredlow reagiert stark

Gladbach rannte auch in der Folge weiter an, es mangelte dem Spiel der Fohlen aber ein wenig an Tempo und Kreativität. Dennoch hätte Mavropanos fast auch ins eigene Tor getroffen, Bredlow reagierte aber stark (38.). Auch gegen Netz war der Schlussmann zur Stelle (41.). Eine Minute später war er aber machtlos. Nationalspieler Hofmann traf sehenswert von der Strafraumgrenze und untermauerte damit seine starke Form der vergangenen Wochen.

Nach dem Wechsel das gleiche Bild: Gladbach dominierte, Stuttgart lauerte auf Fehler und Konter. Lars Stindl war nach einer scharfen Hereingabe von Ginter zu überrascht (51.). Hütter brachte in Patrick Herrmann und Alassane Plea frische Offensivkräfte (66.). Stuttgart verteidigte aber weiterhin aufmerksam.