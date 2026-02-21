Fußball-Bundesliga: Unions Sieg-Premiere gegen schlaffes Leverkusen

Union Berlin kann noch gewinnen. Zum ersten Mal in diesem Jahr gelingt den Eisernen ein Dreier. Bayer Leverkusen fehlt zwischen den beiden Piräus-Spielen die nötige Spannkraft.
Berlin - Union Berlin hat seine Sieglos-Serie nach sieben Spielen beendet und Bayer Leverkusen die gute Champions-League-Laune gleich wieder verdorben. Die Eisernen gewannen im mit 22 012 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Alten Försterei gegen die stark durchrotierte Werkself durch das Tor von Rani Khedira (28. Minute) in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 (1:0).