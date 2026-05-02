Der 1. FC Köln verspielt eine 2:0-Führung in Berlin und Union jubelt nach einem späten Tor. Warum selbst der Ersatz-Ersatz-Keeper gefeiert wird und warum Fans beider Teams jetzt hoffen dürfen.
Berlin - Livan Burcu hat den 1. FC Union Berlin vor der dritten Niederlage unter Interimstrainerin Marie-Louise Eta bewahrt und sein Team dem Klassenerhalt ganz nah gebracht. Durch den späten Treffer des Offensivspielers in der 89. Minute holten die Eisernen gegen den 1. FC Köln noch ein 2:2 (1:0)-Unentschieden und können schon am Sonntag auf dem Sofa den Verbleib in der Fußball-Bundesliga feiern.