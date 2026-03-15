Torjäger Undav nutzt einen Vandevoordt-Patzer und sichert Stuttgart drei wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze. Der VfB-Stürmer setzt damit eine starke Serie fort.
Stuttgart - Im engen Rennen um einen Champions-League-Platz hat der VfB Stuttgart drei ganz wichtige Punkte in der Fußball-Bundesliga geholt. Gegen den direkten Konkurrent RB Leipzig siegten die Schwaben am Sonntag dank Torjäger Deniz Undav 1:0 (0:0). Der Nationalstürmer traf in der 56. Minute nach einem bösen Patzer von RB-Torwart Maarten Vandevoordt. In der Tabelle liegt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß als Vierter nun drei Punkte vor den Sachsen.