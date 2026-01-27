Die Abstiegsangst ist endgültig beim SV Werder angekommen. Die Bremer sind nach der Niederlage gegen Hoffenheim seit neun Spielen ohne Sieg. Die Kraichgauer können indes von Großem träumen.
Bremen - Der SV Werder hat den Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz mehr als 35 Minuten Überzahl verloren die Bremer im Nachholspiel des 16. Spieltags gegen den Champions-League-Kandidaten TSG 1899 Hoffenheim mit 0:2 (0:1) warten nun seit neun Spielen auf einen Erfolg. Zudem blieben sie zum fünften Mal in den vergangenen sechs Spielen ohne Tor und sind weiter Tabellen-15.