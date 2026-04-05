Volley-Knaller, Stürmerglück und viel Kampf: Im Duell mit St. Pauli verteidigt Union sein Polster auf die gefährdete Zone. Die Hamburger bleiben mittendrin.
Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat den FC St. Pauli im Abstiegskampf der Bundesliga auf Distanz gehalten. Im Stadion An der Alten Försterei trennten sich der Hauptstadtclub und die Hamburger 1:1 (0:1). Bei sechs noch ausstehenden Spielen bleibt Unions Vorsprung auf die Kiezkicker auf dem Relegationsplatz 16 so bei komfortablen sieben Punkten.