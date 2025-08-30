Der Wechsel von Nationalspieler Nick Woltemade ist fix. Newcastle United zahlt dem VfB Stuttgart eine Rekordablöse - während der FC Bayern nun endgültig auf seinen Wunschspieler verzichten muss.
Stuttgart - Der lange Transferpoker um Senkrechtstarter Nick Woltemade ist beendet: Der Fußball-Nationalspieler wechselt von DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart zu Newcastle United. Beim Premier-League-Club unterschrieb der 23 Jahre alte Stürmer einen langfristigen Vertrag. Details nannte der Club nicht, er soll aber Berichten zufolge bis zum 30. Juni 2031 laufen.