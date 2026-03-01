Die Leipziger bezwingen die heimstarken Hamburger, die zuvor lange nicht mehr daheim verloren haben. Beim erlösenden Sieg der Sachsen macht ein Spieler besonders auf sich aufmerksam.
Hamburg - RB Leipzig hat seine kleine Ergebnis-Krise überwunden und nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg bejubelt. Die Sachsen besiegten Aufsteiger Hamburger SV nach Rückstand verdient mit 2:1 (1:1) und hielten so den Anschluss an die Top-Vier der Liga. Zum Abschluss des 24. Spieltages in der Fußball-Bundesliga beträgt der Abstand des Tabellenfünften Leipzig auf die zuvor siegreichen Stuttgarter zwei Punkte.