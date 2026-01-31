Fußball-Bundesliga: Starker HSV trotzt Über-Bayern ein 2:2 ab

Der FC Bayern zeigt in der Bundesliga überraschend erneut Schwächen. Beim heimstarken HSV kommt der Tabellenführer gegen einen weitestgehend ebenbürtigen Gegner nicht über ein Unentschieden hinaus.
Hamburg - Als die Hamburger ihren überraschenden Coup gegen die Bayern noch ausgiebig mit ihren Fans feierten, hatten Harry Kane und Co. den Rasen im Volksparkstadion schon längst verärgert verlassen. Der FC Bayern hat seinen zweiten Dämpfer innerhalb einer Woche in der Fußball-Bundesliga kassiert. Sieben Tage nach der ersten Saison-Niederlage gegen den FC Augsburg (1:2) kamen die Münchner im einstigen Nord-Süd-Gipfel beim Hamburger SV nur zu einem 2:2 (1:1).