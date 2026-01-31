Fußball-Bundesliga: Starker HSV trotzt Über-Bayern ein 2:2 ab

Der FC Bayern zeigt in der Bundesliga überraschend erneut Schwächen. Beim heimstarken HSV kommt der Tabellenführer gegen einen weitestgehend ebenbürtigen Gegner nicht über ein Unentschieden hinaus.

Hamburg - Als die Hamburger ihren überraschenden Coup gegen die Bayern noch ausgiebig mit ihren Fans feierten, hatten Harry Kane und Co. den Rasen im Volksparkstadion schon längst verärgert verlassen. Der FC Bayern hat seinen zweiten Dämpfer innerhalb einer Woche in der Fußball-Bundesliga kassiert. Sieben Tage nach der ersten Saison-Niederlage gegen den FC Augsburg (1:2) kamen die Münchner im einstigen Nord-Süd-Gipfel beim Hamburger SV nur zu einem 2:2 (1:1).

"Wir haben zu viele Chancen zugelassen. Wir haben hier einen Punkt nur geholt. Wir wollten gewinnen. Das ist das, worüber ich mich ärgere", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl beim TV-Sender Sky und fügte hinzu: "Wir haben einen sehr harten Monat hinter uns, wo wir sieben Spiele in 20 Tagen hatten. Das war sehr intensiv. Das ist gerade eine Phase, da müssen wir durch. Dem müssen wir uns stellen."

Das 22. Saisontor von Harry Kane (42.) und der zehnte Treffer von Luis Diaz (46.) reichten nicht, um den couragierten Bundesliga-Rückkehrer HSV zu bezwingen. "Für uns fühlt sich das mehr wie eine Niederlage an. Das ist aber auch ein gutes Zeichen, dass wir damit nicht zufrieden sind. Ich denke, dass wir uns mehr vorgenommen haben. Wenn ich in die Gesichter sehe in unserer Mannschaft, ist es ein gutes Zeichen, dass wir wieder angreifen", sagte Torhüter Manuel Neuer.

Vuskovic rettet Punkt für Hamburg

Fabio Vieira per Foulelfmeter (34.) und der überragende Abwehrchef Luka Vuskovic (53.) sorgten mit ihren Toren für ein hoch verdientes Remis. "Ich habe es genossen. Hätten wir ein bisschen mehr Glück gehabt, hätten wir auch das dritte Tor erzielen können. Wir haben gegen eines der besten Teams in Europa gespielt", sagte Vuskovic.

Trotz des Unentschiedens sind die Münchner weiter ungefährdet an der Tabellenspitze. Die Hamburger warten nun seit sechs Spielen auf einen Sieg und sind weiter akut abstiegsgefährdet. Das Spiel gegen die Bayern war dennoch ein Zeichen für die Konkurrenz im Kampf um den Klassenverbleib. Immerhin blieb der Aufsteiger zum sechsten Mal nacheinander zu Hause ohne Niederlage. Auf den nächsten Sieg gegen die Bayern nach mehr als 16 Jahren müssen die Hamburger noch warten.

HSV ebenbürtig

Anders als beim 0:5 in der Hinrunde in München waren die Hamburger in der Anfangsphase mit dem haushohen Favoriten mindestens auf Augenhöhe. So hatte HSV-Abwehrchef Luka Vuskovic (6.) die erste große Chance im Spiel, als er den Ball per Kopf nach einem Eckball am langen Pfosten vorbeisetzte. Hoffnungen auf den ersten Sieg gegen die Bayern seit dem 26. September 2009 wurden wach.

Die umgebaute Startelf der Münchner schien einige Zeit zu brauchen, um sich zu finden. Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte an seiner alten Wirkungsstätte als Spieler seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1 am Mittwoch in der Champions League bei der PSV Eindhoven auf sieben Positionen verändert. Unter anderem gönnte er Verteidiger Jonathan Tah in dessen Geburtsstadt zunächst eine Pause und brachte ihn später.

Nach knapp einer Viertelstunde wurden die Bayern zwischenzeitlich zwingender. Michael Olise (14.) und Jung-Star Lennart Karl (15.) scheiterten jeweils an HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes.

Doch die Hamburger stemmten sich gegen die wachsende Überlegenheit der Gäste und blieben gefährlich. Bayern-Keeper Manuel Neuer musste gegen HSV-Kapitän Nicolas Capaldo (25.) mit seinem ganzen Können eingreifen. Vier Minuten später hatten die Münchner Pech bei einem Lattenschuss von Joshua Kimmich.

Führung nicht unverdient

Dennoch war die Führung der Gastgeber durch den verwandelten Foulelfmeter von Fabio Vieira zu dem Zeitpunkt nicht unverdient. Die Münchner ließen sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und glichen durch Kane (42.) noch vor der Pause aus.

Nach nicht einmal einer Minute nach Wiederanpfiff stellten die Bayern die Weichen auf Sieg - dachten viele im mit 57.000 Zuschauer ausverkauften Volksparkstadion. Der gerade eingewechselte Luis Diaz traf aus kurzer Entfernung.

Doch der HSV ließ sich nicht unterkriegen. Die Defensive stand sicher. Und trotz des Ausfalls zahlreicher Offensiv-Spieler suchten die Gastgeber ihr Heil im Angriff. Der verdiente Lohn war der Ausgleich durch Vuskovic (53.). Vieira hatte drei Minuten zuvor schon die Chance nach einem Fehlpass von Bayerns Diaz. Sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Den Gästen aus dem Süden fiel nicht viel ein. Sie hatten sogar Glück, dass der Schuss von Vieira (75.) noch von Münchens Alphonso Davies für den schon geschlagenen Neuer vor der Torlinie noch geblockt wurde. In der Schlussphase drängten die Bayern auf den Sieg - ohne Erfolg.