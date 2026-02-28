Fußball-Bundesliga: Später Ausgleich rettet Leverkusen Punkt gegen Mainz

Mainz schockt Leverkusen mit einem schnellen Konter und der Führung, doch Quansah rettet spät das Remis. Den Punktgewinn überschattet die Verletzung von Bayer-Verteidiger Arthur.
Leverkusen - Mit einem späten Treffer hat sich Bayer Leverkusen immerhin einen Punkt gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 gesichert, aber erneut Punkte liegen lassen. Vier Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League kam das Team von Trainer Kasper Hjulmand gegen die Rheinhessen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Schwerer als das Remis wog beim Vizemeister aber die Verletzung von Arthur.