Die Deutsche-Fußball-Liga (DFL) hat den Spielplan für die kommende Saison veröffentlicht. So startet der VfB in die Runde.

Kaum etwas wird von den Fußballfans landauf, landab in der Sommerpause mit größerer Vorfreude erwartet als der DFL-Spielplan. Gegen wen spielt meine Mannschaft zum Auftakt? Welche Paarung ist das erste Auswärtsspiel? Hat der Club am 34. Spieltag ein Heimspiel?

Diese und weitere Fragen werden beantwortet, wenn der Spielplan von der DFL kommuniziert wird. Angekündigt war dies für diesen Freitag um 12 Uhr. Doch bereits zuvor ist ein Dokument aufgetaucht, an dessen Echtheit es keine Zweifel gibt. Daher gibt es hier einen ersten Überblick.

So startet der VfB in die Bundesliga-Saison

1. Spieltag Bochum (H)

2. Spieltag Leipzig (A)

3. Spieltag Freiburg (H)

4. Spieltag Mainz (A)

5. Spieltag Darmstadt (H)

Alle Paarungen finden sich in der Bildergalerie. Das DFL-Dokument im Original gibt es hier. Die zeitgenaue Ansetzung der Paarungen erfolgt wie immer in Blöcken in den kommenden Wochen und Monaten.