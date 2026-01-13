Zunächst sah es gut für das Spiel zwischen dem HSV und Leverkusen aus. Fachstatiker erklären, warum die Sicherheit durch das vom Tauwetter belastete Stadiondach gefährdet war.
Hamburg - Die Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen im Volksparkstadion ist wegen der Folgen des Wintertreibens doch noch kurzfristig abgesagt worden. "Wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs" führten dazu, dass das Spiel nicht stattfinden könne, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) etwas weniger als drei Stunden vor dem geplanten Beginn der Partie am Dienstagabend um 20.30 Uhr mit. Zuerst hatte der Sender Sky darüber berichtet.