Guirassy und Beier treffen, Simpson-Pusey fliegt: Während Dortmund jubelt, spitzt sich die Krise beim FC zu. Beim HSV und im Derby gegen Gladbach müssen nun Punkte her.
Köln - Borussia Dortmund hat mit einem Pflichtsieg beim dezimierten 1. FC Köln den Druck auf FC-Coach Lukas Kwasniok erhöht. Gegen eine Halbzeit in Unterzahl spielende Kölner siegte der BVB mit 2:1 (1:0). Beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Aufsteiger schossen Serhou Guirassy (16. Minute) und Maximilian Beier (60.) die Tore für den Tabellenzweiten. Bei den Rheinländern hatte Jamai Simpson-Pusey wegen groben Foulspiels in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte (45.+2) gesehen. Köln kämpfte aber und kam durch Jakub Kaminski (88.) immerhin zum Anschlusstreffer.