Mainz jubelt am Millerntor: Die Rheinhessen feiern durch den Sieg beim FC. St. Pauli den Klassenerhalt in der Bundesliga. Die Hamburger dagegen müssen nach einem schlappen Auftritt weiter bangen.
Hamburg - Der FSV Mainz 05 hat am Millerntor den Verbleib in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht und gleichzeitig die Abstiegssorgen des FC St. Pauli vergrößert. Die Rheinhessen gewannen bei den seit Februar sieglosen Hamburgern mit 2:1 (2:0) und dürfen sich auf die 18. Saison in Serie in der deutschen Spitzenklasse freuen.