Fußball-Bundesliga: Schock für Bayern: Musiala in Augsburg verletzt raus

Augsburg - Der FC Bayern München muss den nächsten Verletzungsschock befürchten. Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala musste beim Bundesliga-Auswärtsspiel des Tabellenführers in Augsburg nach 54 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der 22-Jährige saß plötzlich bei einem Bayern-Angriff im Augsburger Strafraum auf dem Rasen und musste nach einer kurzen Behandlung den Platz verlassen. Dabei wurde er von Betreuern gestützt.

Für Musiala, der für die Münchner in der ausverkauften Augsburger Arena in der 42. Minute mit seinem zwölften Saisontor für den 1:1-Pausenstand gesorgt hatte, kam Routinier Thomas Müller ins Spiel. Der Zeitpunkt der Verletzung von Musiala ist äußerst ungünstig für die Münchner, die am kommenden Dienstag in der Champions League Inter Mailand zum Viertelfinal-Hinspiel empfangen.

Lesen Sie auch

Trainer Vincent Kompany beklagt schon zahlreiche Ausfälle von Topspielern wie Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito und auch Kingsley Coman.