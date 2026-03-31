Nico Schlotterbeck war auf einen guten Weg, in Dortmund zu verlängern. Doch plötzlich hat sich die Situation durch eine Personalentscheidung verändert. Medienberichte verärgern den Verteidiger enorm.
Stuttgart - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat nach dem Länderspiel gegen Ghana Medienberichten über eine unmittelbar bevorstehende Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund energisch widersprochen. "Ich muss das auch klar dementieren. So weit sind wir leider nicht", sagte der Innenverteidiger im Stuttgarter Stadion vor Reportern nach dem 2:1 der DFB-Elf. Der aktuelle Vertrag läuft im Sommer 2027 aus.