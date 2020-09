Fußball-Bundesliga SC Freiburg: Teilerfolg für Anwohner

Der VGH bleibt mit seinem Entscheid, der bereits am 20. August gefällt wurde und nun den Verfahrensbeteiligten zugestellt worden ist, zumindest in Teilen der seiner umstrittenen Linie treu, die bereits im Herbst 2019 eine Nutzung des neuen Stadions für Fußballspiele in den Ruhezeiten am Sonntag und am Abend untersagt hatte. Damals hatte sich zwar herausgestellt, dass die Mannheimer Richter auf der Basis einer veralteten, seit 2017 nicht mehr gültigen Lärmschutzrichtlinie entschieden hatten, was im Mai 2020 dazu führte, dass der VGH seinen eigenen Eilentscheid vom vergangenen Oktober aufheben musste. Doch auch mit dem aktuellen, 5 db lauteren zulässigen Grenzwert, bleibt es zumindest vorerst bei dem Verbot.

Für die Kläger bedeutet dies, dass sie bis zur endgültigen Entscheidung in der Sache vorläufig Recht bekommen haben: die Baugenehmigung für das über 130 Millionen Euro teure Stadion verletzt voraussichtlich ihre Rechte, so der VGH. Die Spiele, die die Abend- und die Sonntagsruhe betreffen, seien bei der Genehmigung das Baus „wahrscheinlich zu Unrecht“ als „seltene Ereignisse“ im Sinne des Lärmschutzes eingestuft worden, so das Gericht weiter. „Seltene Ereignisse“ seien beispielsweise Pokal-Wettbewerbe, nicht aber reguläre Abend- oder Sonntagsspiele während der Saison. Deshalb sei es vermutlich nicht rechtmäßig gewesen, die zulässigen Lärmwerte an insgesamt 18 Tagen im Jahr für den regulären Liga-Spielbetrieb des SC Freiburg zu erhöhen.