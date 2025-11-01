Fußball-Bundesliga: RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet

Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
Berlin - RB Leipzig bleibt erster Verfolger des souveränen Bundesliga-Spitzenreiters FC Bayern. Die Sachsen siegten im Verfolgerduell mit dem VfB Stuttgart 3:1 (1:0) und zogen mit 22 Punkten wieder an Borussia Dortmund vorbei. Der BVB (20) hatte am Freitag beim FC Augsburg 1:0 gewonnen. Die Münchner (24) können derweil am Abend mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen den alten Fünf-Punkte-Abstand wieder herstellen.