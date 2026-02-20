Am Ende der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel gegen Frankfurt äußert sich Vincent Kompany zum Rassismus im Fußball. Anlass ist der Vorfall mit Vincius Junior. Er rügt dabei auch einen Kollegen.
München - Im mutmaßlichen Rassismus-Vorfall um Fußballstar Vinícius Júnior hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany mit einem fast zwölf Minuten langen Statement zu Wort gemeldet, das über Deutschland hinaus nachhallen dürfte. Der 39 Jahre alte Belgier mit kongolesischen Wurzeln beklagte in Zusammenhang mit den Vorkommnissen beim Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid den Umgang mit Rassismus im Fußball und der Gesellschaft. Zugleich verteidigte Kompany den Brasilianer Vinícius Júnior und kritisierte Benfica-Coach José Morurinho, dem er ein Fehlverhalten in einer Führungsposition vorwirft.