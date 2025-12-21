Trotz Personalsorgen machen die Münchner den passenden Haken an einen herausragenden ersten Saisonteil. Die Herbstmeisterschaft ist gesichert. Heidenheim überwintert auf einem direkten Abstiegsplatz.
Heidenheim - Mit dem letzten Aufgebot, aber in aller Souveränität hat sich der FC Bayern zum 28. Mal die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesichert. Die Münchner gewannen zum Jahresabschluss verdient mit 4:0 (2:0) beim abstiegsgefährdeten 1. FC Heidenheim und feierten den 22. Sieg im 25. Pflichtspiel der Saison. Ins neue Jahr und die letzten beiden Partien der Hinrunde im Januar geht die national weiter ungeschlagene Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit neun Punkten Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.