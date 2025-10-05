Der FC Bayern genießt seine Überlegenheit in der Fußball-Bundesliga - und gibt sich in bester Bierzelt-Stimmung. Die Spieler jagen Rekorde, der Königstransfer des Sommers zeigt seine Klasse.
Frankfurt/Main - Vom Rekordrausch beseelt und mit breiter Brust stimmte Sportvorstand Max Eberl sich und die Mannschaft des FC Bayern München um Top-Zugang Luis Díaz auf einen feuchtfröhlichen Wiesn-Besuch ein. Jetzt könne man sich auch "mal ein Bierchen gönnen", sagte Eberl. Angesichts der erdrückend wirkenden Dominanz des deutschen Fußball-Rekordmeisters ging es in so heiterer Atmosphäre wie schon lange nicht mehr aufs Münchner Oktoberfest.