Heidenheim kämpft bis zum Schluss. Doch Hoffenheim sichert sich wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze. Der Cheftrainer durfte sich aus der Ferne freuen.
Heidenheim - Ohne den an einem Infekt erkrankten Chefcoach Christian Ilzer hat die TSG 1899 Hoffenheim den nächsten Schritt zur angestrebten Champions-League-Qualifikation geschafft. Mit Co-Trainer Moritz Volz an der Seitenlinie führte Doppeltorschütze Alexander Prass die TSG zum 4:2 (2:0) beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim. Der Ostalb-Club bewies Moral, dennoch rückt die Rückkehr in die Zweitklassigkeit wieder ein Stückchen näher.