Emotionen, Leidenschaft, Brisanz - das wurde vom 113. Hamburger Stadtduell erhofft. Doch der FC St. Pauli und der HSV erfüllen die Erwartungen nicht. Das 0:0 hilft niemandem.
Hamburg - Im "Kühlschrank" Millerntor-Stadion suchten die Spieler des FC St. Pauli und der Hamburger SV nach dem 113. Stadtduell Jacken und Decken, um sich bei minus vier Grad aufzuwärmen. Nach einem lange schwachen und eher leidenschaftslosen Stadtderby trennten sich beide Mannschaften 0:0. Ein Remis, das keinem der beiden Teams im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wirklich hilft. Sowohl St. Pauli als auch der HSV stecken im Tabellenkeller fest.