Erst Stuttgart, dann Hoffenheim, jetzt Frankfurt: Abstiegskandidat St. Pauli ärgert in der Bundesliga weiter die Großen. Bei einem Spiel ohne Tore passiert viel außerhalb des Rasens.
Hamburg - Der FC St. Pauli punktet im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga fleißig weiter. Nach den Siegen gegen die Champions-League-Kandidaten Hoffenheim und Stuttgart holte der Tabellen-15. nun auch ein verdientes 0:0 gegen Eintracht Frankfurt. Das Ergebnis war für die wiedererstarkten Gäste und ihren neuen Trainer Albert Riera sogar glücklich. Denn St. Pauli traf vor 29.546 Zuschauern zweimal den Pfosten.