Fußball-Bundesliga: Nächste Pleite für Mainz 05 - Neuer Trainer am Montag?

Der FSV Mainz 05 bleibt das Kellerkind der Fußball-Bundesliga. Auch Interimstrainer Benjamin Hoffmann schafft die Trendwende nicht. Gegen Gladbach entscheidet ein Eigentor.
Mainz - Slapstick-Eigentor statt One-Hit-Wonder: Für den FSV Mainz 05 hat sich die sportliche Talfahrt auch unter Interimstrainer Benjamin Hoffmann fortgesetzt. Die Rheinhessen verloren zum Auftakt des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:0) und bleiben mit sechs Punkten Tabellenletzter.