Die Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen und Bayern München liefern sich ein rasantes Duell, in dem Schiedsrichter Christian Dingert und der Video-Assistent eine zentrale Rolle spielen.
Leverkusen - Zwei aberkannte Tore, zwei Platzverweise und am Ende einen Punkt erkämpft: Nach dem 1:1 (0:1) bei Bayer Leverkusen schwankte die Gefühlslage von Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern zwischen Stolz und Wut. Vor allem die Gelb-Rote Karte für Ausgleichsschütze Luis Diaz sorgte für Unverständnis beim Rekordmeister aus München.