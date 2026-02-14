Eiskalte Werkself, chancenlose Kiezkicker: Zwei schnelle Tore bringen Leverkusen früh auf Siegkurs. Auch wenn die Hausherren danach einen Gang runterschalten, kassiert St. Pauli weitere Treffer.
Leverkusen - Elf Tage nach dem Sieg im DFB-Pokal hat Bayer Leverkusen auch in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich souverän mit 4:0 (2:0) gegen die Hamburger durch und sammelte wichtige Zähler im Kampf um einen Champions-League-Platz. St. Pauli unter Alexander Blessin steckt nach der 13. Niederlage in diese Bundesliga-Saison indes weiter tief im Tabellenkeller.